ESO'da KOSGEB Temsilciliği açıldı

ESO'da gerçekleştirilen açılışa Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, KOSGEB İl Müdürü Tarık Yılmaz, ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, ESO Başkan Yardımcısı Fatih Düş, ESO Yönetim Kurulu Üyeleri, EOSB Başkanı Nadir Küpeli ve sanayiciler katıldı. Açılış öncesi ESO Fuarlarının 11'incisini ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş ile birlikte gezen Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Ar-Ge ve İnovasyon firmalarının son teknoloji ürünlerini de yakından inceledi.

Etkinlikte konuşan Vali Çakacak, “ESO içerisinde KOSGEB'in bugün irtibat bürosunun açılışını yapıyoruz. KOSGEB özellikle KOBİ'lere dönük büyük imkânlar sağlayan bir kuruluşumuz. Kuruluşumuz malumunuz şehir merkezinde hizmet veriyor. Buraya irtibat bürosu açarak sanayicilerimizin ayağına geldi. Her türlü KOSGEB ile ilgili ihracatlarını artık sanayicilerimiz bu bürodan yürütecekler. KOSGEB'de görev yapan uzman arkadaşlarımız sanayicilerimizi geziyor, birebir görüşüyor. Burada bir ofisin bulunması sanayici ile KOSGEB'in daha iç içe olması, daha fazla vakit geçirmesi ve daha fazla bilgilendirme yapacakları anlamına geliyor” dedi.

“Geri bildirimler kayda değer”

ESO tarafından her hafta farklı sektörlere yönelik düzenlenen sektör fuarlarıyla ilgili konuşan Vali Çakacak, kamu sanayi işbirliği için önemli bir adım atıldığını belirtti. Çakacak, “Her hafta düzenlenen fuarlar ile bölgemizde faaliyet gösteren sanayicilerin birbirlerini tanımaları, dışarıya açılmalarında yardımcı olacak tanınırlıklarının artması amaçlandı. Bu hafta 11'incsi düzenlenen fuarların geri bildirimlerden kayda değer olduğunu görüyoruz. Özellikle sanayicilerin birbirlerini tanımları, üretimlerini görmeleri, öğrenmeleri adına çok güzel sonuçlar alındı. Ekonomimize, istihdama destek veren sanayicilerimizin her zaman yanındayız. Her tür sorunda biz buradayız. Emeği geçen başta ESO ve tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye iletti.

“Hayalimiz var”

2019'da yurtdışına açılmayı ve ihracatı arttırmayı hedeflediklerini söyleyen Celalettin Kesikbaş, “11 haftadır sanayicilerimiz, meslek liselerimiz ve bütün kamu müdürlerimiz burada. Eskiden kamuya mesafeli kalmışız, korkmuşuz gibi biraz. Hâlbuki hepimiz aynı toplumun insanlarıyız, o sıcak ilişkileri de yakaladık. Sizin nezdinizde ben çok teşekkür ediyorum. Her Çarşamba buraya gelerek projelerini, desteklerini anlatıyorlar. Bence çok güzel bir kamu sanayi işbirliği oldu. Benim en büyük hayalim buradan bir uçağa binip 200 kişi sizin de olduğunuz, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yaptığı gibi ülke ülke dolaşmak ve iş bağlantıları kurmak” diye konuştu.