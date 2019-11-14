ESO'da sanayicilere ‘İVME Finansman Paketi' tanıtıldı

Sanayicilere yönelik yapılan, 'İVME Finansman Paketinin' tanıtım toplantısında konuşan Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, sanayicinin umudunu kaybetmediğini, bankaların uygun faizlerle sundukları güzel fırsatların olduğunu söyledi.

Sanayicilere yönelik açıklanan ‘İVME Finansman Paketi' hakkında ESO'da sanayiciler, üç bankanın gelen üst düzey yöneticileri tarafından bilgilendirildi. Sanayicilerin rahat bir nefes alması için desteklenen düşük faizli krediler hakkında merak edilen sorular cevaplanırken, paketin avantajları anlatıldı. Toplantıda konuşan Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Bugün biraz para konuşacağız. Parayı konuşurken işin uzmanlarından dinlemek için buradayız. Destekleriyle sanayicilerin yanında olan bankacılarla birlikteyiz. Ülkemizin bulunduğu durumdan hepimiz haberdar. Sanayicimiz bir şekilde çabalıyor. Umudumuzu kaybetmiyoruz. Vermiş oldukları mücadeleyi takdirle karşılıyorum. Ülkeleri geziyoruz. Banlarımız bize çok destek verdi. Bu destekler ne kadar devam edecek. Şu an uygun faizli güzel fırsatlar var. En azından bugünü değerlendirmek gerekiyor. Bu toplantı bir bilgilendirme toplantısı” dedi.

Konuşma sonrasında paket ile ilgili banka yöneticileri tarafından sanayicilere sunum yapıldı.