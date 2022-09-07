ESO'da seçim öncesi son meclis toplantısı yapıldı

Eskişehir Sanayi Odası'nın (ESO) Eylül ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkanı Süha Özbay'ın başkanlığında Yönetim, Meclis ve Disiplin Kurulu üyelerinin katılımıyla Oda hizmet binasında gerçekleştirildi.

Toplantının açılışında konuşan Meclis Başkanı Süha Özbay, 2018-2022 yılları arasını kapsayan 26'ncı dönem son meclis toplantısının yapıldığını belirtti. Geçen beş yıllık süreçte ESO Meclisinin birlik ve beraberlik anlayışında, başarılı işlere imza attığını ifade eden Özbay, “26'ncı dönem meclis üyeleri olarak uyumlu, katılımcı ve üretken bir meclis olarak görev yaptık. Bugün marka değeri yüksek, tanınırlığı artmış bir sanayi odası sizlerin katkılarıyla hem şehrimizde hem de ülkemizde takdir görmektedir. Odanın çalışmalarına destek veren, bizleri yalnız bırakmayan tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Celalettin Kesikbaş ve yönetim kurulu üyelerine, şehrimiz sanayisine kazandırdıkları için de teşekkür eder, yeni dönemde ve seçimlerde başarılar dilerim” dedi.

Meclis Başkanı Süha Özbay'ın gerçekleştirdiği açılıştan sonra yapılan Eskişehir Sanayi Odası Meclis Toplantısı sonrası 26'ncı Dönem meclis üyelerine plaket takdimi gerçekleştirildi.