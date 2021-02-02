ESO'dan ihracat rakamları değerlendirmesi

Özeçoğlu, Eskişehir'in 2021 Ocak ayı ihracatının bir önceki aya göre yüzde 20'lik azalışla 78,6 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.

2020 yılının ocak ayında 91,5 milyon dolar olan ihracatta 2021 yılının ocak ayında yüzde 14'lük bir düşüş meydana geldiğini ifade eden Özeçoğlu, “Dünya genelindeki salgın nedeniyle ihracat performansında bir kayıp söz konusu, bu gerilemede salgının etkileriyle birlikte konteyner bulmakta yaşanan sıkıntılar ve özellikle havacılık sektöründe yaşanan kriz de önemli bir rol oynamakta” dedi.

Bu yıl gerçekleşen rakamlarda pandeminin etkilerinin keskin şekilde görüldüğünün altını çizen Özeçoğlu, alınan önlem ve tedbirlerle önümüzdeki dönemde ihracatın toparlanmasını ve açığın kapatılmasını beklediklerini belirtti.

Özel projeler devrede

ESO olarak ihracat faaliyetlerine ara vermediklerini, online olarak birçok uluslararası tedarikçi günü ve ikili iş görüşmesi organizasyonu gerçekleştirdiklerini, üyelerin rekabet gücünü artıracak özel projeleri devreye aldıklarını bildiren Sinan Özeçoğlu, bu alandaki çalışmaların artarak devam edeceğini ifade etti.