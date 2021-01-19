ESO'dan öğrencilere tablet desteği

Eskişehir Sanayi Odası, ihtiyaç sahibi öğrencilerin uzaktan eğitime erişebilmeleri için 78 tablet bilgisayarı İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne hediye etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin katkıları ve Eskişehir Sanayi Odası öncülüğünde başlatılan tablet yardım kapsamında 78 adet klavyeli tablet bilgisayar, ESO'da düzenlenen törende Millî Eğitim Müdürü Hakan Cırıt'a teslim edildi.

Törende kısa bir değerlendirmede bulunan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, Oda olarak eğitimin desteklenmesi ve geliştirilmesi için hedefleri olduğunu belirterek, “Gençlerimize iyi bir gelecek iyi bir dünya bırakmak için çalışıyoruz. Eğitimde fırsat eşitliğinin yaygınlaşması çok önemli. Bu noktada pandemi koşullarında online eğitme giremeyen ihtiyaç sahibi öğrencilerimize dağıtılmak üzere toplam 78 adet tablet Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ulaşacak. Daha önce yaptığımız kırtasiye yardımlarını günün koşullarına uygun olarak revize ettik. Öğrencilerimizin yanında olmaya, eğitime ve özellikle de mesleki eğitime destek vermeyi, proje üretmeyi sürdüreceğiz” dedi.

Yapılan tablet yardımının eğitim için önemli bir destek olduğunu vurgulayan İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt ise iş insanlarına teşekkür ederek, tabletlerin Millî Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği kriterler doğrultusunda ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacağını belirtti.