ESO'dan Seyitgazi'ye çıkartma

İlçeleri gezerek, kalkınma ve proje çalışmalarını sürdüren ESO, son olarak Başkan Kesikbaş ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Sinan Özeçoğlu ve Fatih Düş ile Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Güven Erdoğan, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Özdemirel, Emre Sarar, Hakan Korkmaz, Mehmet Rallas, Meclis Üyeleri Bülent Ayva, Serdar Uğur Yalçın, Evren Şahin, Mehmet Eren, ESO Üyesi Polat Sönmez, Selim Seler, ESO Genel Sekreteri Volkan Günaydın, ESO Hukuk Danışmanı Çağlar Çarkacı, ile Seyitgazi ilçesini ziyaret etti. Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Seyitgazi Bardakçı Muhtarı Gazi Taşçı, Seyitgazi Cevizli Muhtarı Kerim Çavdar, Seyyid Battal Gazi Vakfı Başkanı Sırrı Kabadayı, ESO Üyeleri Lütfü Yüksel, ERC Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Refik Sait Önür ve Solar Patlayıcı Eskişehir Müdürü Nihat Başyiğit ile görüşen ESO Heyeti, ziyarette Seyitgazi'nin üretim potansiyeli ile birlikte yerel ve kırsal kalkınma projeleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. ESO'nun faaliyetleri ve hayata geçirdiği projeler hakkında bilgi verdi.

Eskişehir'in üretim potansiyelini artıracak projeleri desteklediklerini belirten ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, kırsal alanlarda tarım dışı faaliyetler ile ekonomik çeşitliliğin sağlanabileceğini, ilçelerin tarım dışı gelirine katkı sağlanabileceğini belirtti. ESO Başkanı Kesikbaş yaptığı değerlendirmede, “Yöresel, sürdürülebilir iş ve yaşam şartlarının desteklenmesi gerekiyor. İlçelerimizde üretilen nebati, hayvansal ürünlerin katma değerinin ve pazarlama imkânlarının artırılması oldukça önemli. Özellikle tarımsal üretimde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve tarımsal atıkların geri dönüştürülerek ekonomik değere dönüştürülmesi yerel kalkınmaya ciddi anlamda pozitif etki edecektir. Bu anlamda ESO olarak her türlü desteğe, iş birliğine hazırız” dedi.