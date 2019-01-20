ESO'dan üyelerine ihracat çağrısı;

Üyelerine daha önce 1 milyon doların üzerinde destek sağlayan ve Eskişehir'in ihracatını arttırmak için çalışmalarını sürdüren Eskişehir Sanayi Odası, bu kapsamda yeni projelere başlıyor.

Eskişehir'deki madencilik, beyaz eşya yan sanayi, gıda, makine-metal, mobilya imalat sektörlerine yönelik yeni nesil ihracat destek programları hayata geçirilecek. Kısaca URGE olarak adlandırılan Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Projeleriyle kentte üretim yapan tüm sanayinin ihracat yapması ve uluslararası alanda kabul görmesi hedefleniyor. URGE projeleri hakkında konuşan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, “Söz verdiğimiz gibi şehrimizin sanayisini ileriye taşımak, tüm üyelerimizin ihracat yapmasını sağlayana kadar çalışmaya proje üretmeye, devam edeceğiz. Çünkü Eskişehir hepimizin ve omuzlarımızda bu şehri daha ileriye taşımanın sorumluluğu var” dedi.

"Geleceğimiz için gerekli"

URGE projesiyle bugüne kadar çeşitli engeller veya yetersizlikler nedeniyle hiç ihracat yapamamış ya da düzensiz olarak yapmış firmaları teşvik ederek onları düzenli ihracat yapar hale getirmenin üzerinde duran Kesikbaş, “Bu firmalarımızda ihracat planlaması ve pazarlaması bilincini geliştirmek, diğer bir deyişle onların dış pazarlara açılmasını sağlamamız geleceğimiz içinde çok önemli. Yeni projemizle ilk etapta 200 civarında firma URGE kapsamında ihracat desteklerinden faydalanacak” diye konuştu.

ESO'nun ilk URGE projesinin ESO üyesi yapı malzemeleri sektörüne yönelik olduğunu, Ticaret Bakanlığından 1 milyon doların üzerinde ve hibe olarak firma başına yüzde 75 oranında destek sağlandığını hatırlatan Kesikbaş, şimdi sırada 5 sektöre önemli bir destek sağlanması için çalışmaların başladığını vurguladı.

İlk randevu 25 Ocak

İlk URGE Projesinin ESO üyelerinin yoğun ilgisiyle ve desteği ile başladığını belirten ESO Başkanı, “Projeden haberdar olan farklı sektördeki üyelerimizden bizden yeni URGE projesi talepleri oldu. Bizde madencilik, beyaz eşya yan sanayi, gıda, makine-metal ve mobilya imalat sektörlerimiz için yeni projelerimizi tasarladık. Bu sektörlerdeki üyelerimizle 25 Ocak Cuma günü saat 14.30'da odamızda bir araya gelerek bilgilendirmeyle talep oluşturma toplantılarımız gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

URGE projelerinin Ticaret Bakanlığına sunulacağını ve ESO koordinatörlüğünde yürütüleceğine bildiren Kesikbaş, projeler kapsamında sektörel ihtiyaç analizi, eğitimler, yurt dışı iş heyeti programları, alım heyeti programları, fuar katılımları, tanıtım ve uluslararasılaştırma faaliyetlerinin yapılacağını anlattı.