İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ESO'dan Vali Ayyıldız'a hayırlı olsun ziyareti

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş ve Başkan Yarımcısı Sinan Özeçoğlu ile yönetim kurulu üyeleri, göreve başlayan Vali Erol Ayyıldız’ı ziyaret etti.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş ve Başkan Yarımcısı Sinan Özeçoğlu ile yönetim kurulu üyeleri, göreve başlayan Vali Erol Ayyıldız'ı ziyaret etti.


Eskişehir Valiliğinde gerçekleşen görüşmede ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, Vali Erol Ayyıldız'a Eskişehir sanayisi ve sanayi yapısı hakkında bilgiler vererek, projelerinden bahsetti. Görüşmede değerlendirmelerde bulunan Vali Ayyıldız ise Eskişehir'in hızla gelişen bir sanayisi olduğunu, bu gelişiminin sürdürülebilirliğine katkı vermek için hazır olduklarını ifade etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.