ESOGÜ 2021 yılı ödülleri sahiplerini buldu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) 2021 Yılı Ödülleri ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen takdim töreni ile sahiplerini buldu.

Tören ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Eskişehir Barosu Başkanı Av. Mustafa Elagöz, ESOGÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Arslantaş, Prof. Dr. Kamil Çolak ve Prof. Dr. Rifat Edizkan ile çok sayıda davetlinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

ESOGÜ Ödülleri her yıl, Üniversite Senatosu tarafından ESOGÜ'de görev yapan akademik ve idari personel ile lisansüstü öğrencilerin ve üniversite dışındaki kurum ve kuruluşlar ile kişilerin çalışmalarında göstermiş oldukları başarı ve hizmetlerin değerlendirilmesi, performanslarının artırılması ve çalışmalarının teşvik edilmesi ve desteklenmesi amacıyla veriliyor.

ESOGÜ 2021 Yılı Ödülleri Takdim Töreni ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak'ın açılış konuşması ile başladı. Konuşmanın ardından ödüllerin takdimine geçildi. Rektör Şenocak'ın sahiplerine takdim ettiği ESOGÜ 2021 Yılı Ödülleri çerçevesinde; Onur Ödülüne Üniversite Dışı kategorisinde Baykar Havacılık Teknolojileri Lideri ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Üniversite İçi kategorisinde ESOGÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İlker Bekir Topçu; Hizmet Ödülüne Üniversite Dışı kategorisinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, Üniversite İçi kategorisinde ESOGÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Vural Bütün; Eğitim Ödülüne Üniversite Dışı kategorisinde Türk Halk Müziği sanatçısı Dr. Mehmet Avni Özbek, Üniversite İçi kategorisinde ESOGÜ Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ferhan Esen; Sanat Ödülüne Üniversite Dışı kategorisinde yazar ve eğitim müfettişi İmdat Avşar, Üniversite İçi kategorisinde ESOGÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Tezcan Bahar; Bilim Ödülüne Sağlık Alanı kategorisinde ESOGÜ Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Emel Ulupınar, Sosyal Bilimler Alanı kategorisinde ESOGÜ Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Şerife Yücesoy Özkan layık görüldü.

Törende ayrıca Bilimsel Araştırma Başarı Ödülü, Bilimsel Araştırma Teşvik Ödülü, Bilimsel Araştırma Projesi Onur ve Başarı Ödülü, Bilimsel Araştırma Projesi Teşvik Ödülü ve Yılın Tezi Ödülü de sahiplerini buldu. Tören TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği sanatçılarının sunduğu konser ile sona erdi.