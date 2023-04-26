ESOGÜ 2022 Yılı Ödülleri sahiplerini buldu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) 2022 Yılı Ödülleri, ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen takdim töreni ile sahiplerini buldu.

Tören ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ramazan Erdağ, Prof. Dr. Kürşat Bora Çarman ve Prof. Dr. Hakan Demiral, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Emine Gümüşsoy ile diğer üniversite yöneticileri ve akademisyenlerin katılımlarıyla gerçekleştirildi. ESOGÜ Ödülleri her yıl, ESOGÜ öğretim elemanları ile öğrencilerinin akademik çalışmalarında göstermiş oldukları başarı ve performansın değerlendirilmesi, çalışmalarının teşvik edilmesi ve desteklenmesi amacıyla veriliyor.

2022 yılı akademik performans ödülleri, genç bilim insanı ödülleri, bilimsel araştırma projesi ödülleri ve yılın doktora ve yüksek lisans tezi ödülleri çerçevesinde düzenlenen ESOGÜ 2022 Yılı Ödülleri takdim töreni, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak'ın açılış konuşması ile başladı.

Konuşmanın ardından ödüllerin takdimine geçildi. Rektör Prof. Dr. Kamil Çolak'ın sahiplerine takdim ettiği ESOGÜ 2022 Yılı Ödülleri çerçevesinde; Sağlık ve Yaşam Bilimleri Alanı Akademik Performans Ödüllerine ESOGÜ Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Bülent Görenek, Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Cemal Cingi ve Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Yalçın Kara layık bulundu. Fen ve Mühendislik Alanı Akademik Performans Ödüllerine Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Uçak Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Selim Gürgen, Fen Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Arif Kıvrak ve Fen Fakültesi Kimya Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Recep Yüksel layık bulundu. Sosyal ve Beşeri Bilimler Alanı Akademik Performans Ödüllerine İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Hakan Acaroğlu, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Eğitim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Funda Ergüleç, Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Derya Genç Tosun ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Nurcan Deniz layık bulundu. Törende ayrıca Genç Bilim İnsanı Ödülleri, Bilimsel Araştırma Projesi Ödülleri, Yılın Doktora ve Yüksek Lisans Tezi Ödülleri de sahiplerini buldu.