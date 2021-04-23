ESOGÜ 23 Nisan'da anlamlı bir kliple ilk Meclisi anlattı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda yayınladığı video kliple 23 Nisan 1920'de açılan ilk Meclisi andı.

ESOGÜ Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan ve ESOGÜ sosyal medya hesaplarında yayınlanan videoda Meclis binasının inşası ve açılış sürecinde halkın yaptığı fedakarlıklara yer verildi. Kurtuluş Savaşı'nın zorlu yıllarında Ankara halkının, İttihat ve Terakki Cemiyeti Kulübü'nün inşaatı yarım kalan binasını, evlerinin çatılarından söktüğü kiremitlerle, evlerden, okullardan ve esnaftan getirdiği eşyalarla nasıl Kurucu Meclis'in binasına dönüştürdüğü anlatıldı. Video klibe ESOGÜ youtube kanalından

İzlemek isteyen vatandaşlar “https://youtu.be/xns_bv9tFv8“ bağlantısı ile videoya ulaşabilecekler.