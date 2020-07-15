ESOGÜ 25 öğrenci ile 22 akademisyeni yurt dışına gönderiyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin üç üniversite ve üç ticaret odası ile birlikte yürütücülüğünü yaptığı 2020-1-TR01-KA103-091508 numaralı projeye 76 bin 200 Avro tahsis edildi. ESOGÜ Uluslararası İlişkiler Biriminden yapılan açıklamaya göre 37 bin 250 Avro öğrenci staj hareketliliğinde, 16 bin 450 Avro akademik personelin eğitim alma ve ders verme hareketliliğinde kullanılacak.

Proje ile 25'i öğrenci, 22'si akademik personel olmak üzere toplamda 47 ESOGÜ'lünün Avrupa'da anlaşmalı olan üniversiteler ile işbirliğine geçmesi öngörülüyor.