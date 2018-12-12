ESOGÜ AKUT gönüllüleri küçük kardeşlerini unutmadı

ESOGÜ AKUT gönüllüleri, bakım ve onarıma ihtiyaç duyan Tepebaşı Kozkayı İlköğretim Okulunu el birliğiyle yeniledi. AKUT gönüllüleri okulun dış cephesinden, miniklerin oturduğu sıraya kadar hemen her yerin onarımını yaparak kullanıma hazır hale getirdi.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren ESOGÜ AKUT gönüllüleri, "ESOGÜ AKUT olarak Eskişehir Tepebaşı Kozkayı İlköğretim Okulundaydık. Öncesinde yaptığımız araştırmalar sonucunda okulun bazı onarım ve dış cephe renklendirmesene ihtiyaç olduğunu tespit ettik. Okulda uzun vakitlerini geçiren küçük kardeşlerimiz için hemen çalışmalara başladık. 2 gün süren bu anlamlı etkinliğimiz sonunda bazı duvarların sıvası yenilendi,dış cephe duvarlarına çocukların sevebileceği eğlenceli aynı zamanda öğretici hayvan figürleri ve çizgi film karakterleri çizildi,boyandı. Sıraların bakımı yapıldı, bahçede bulunan alana ise oyunlar çizildi ve pota tamiri yapıldı. Ayrıca Atatürk büstünün bulunduğu alanın onarım ve düzenlemesi de ihmal edilmedi" diye belirtildi.