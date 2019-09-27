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ESOGÜ Avrupa Uluslararası Eğitim Birliği Konferansına katıldı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Uluslararası İlişkiler Birimi, Avrupa Uluslararası Eğitim Birliği (EAIE-European Association of International Education) tarafından düzenlenen EAIE Konferansı’nda üniversiteyi temsil etti.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Uluslararası İlişkiler Birimi, Avrupa Uluslararası Eğitim Birliği (EAIE-European Association of International Education) tarafından düzenlenen EAIE Konferansı'nda üniversiteyi temsil etti.


Her sene Avrupa'nın farklı bir kentinde düzenlenen konferansta ESOGÜ standını, Finlandiya Büyükelçisi Vakur M. Erkul da ziyaret etti. ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Çolak'ın da katıldığı beş gün süren konferansta Uluslararası İlişkiler Birimi Koordinatörü Dr. Mahmut Sami İşlek, Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Müge Tanberk ve Öğr. Gör. Elif Kara katılımcıları bilgilendirdi.

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