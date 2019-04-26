ESOGÜ Bahar Şenlikleri Spor Etkinlikleri tamamlandı

Futbolda 10, voleybol erkeklerde 6, voleybol bayanlarda 4, basketbolda ise 6 fakültenin katıldığı ve yaklaşık üç hafta süren müsabakalar oldukça zevkli ve çekişmeli geçerken, takımlar centilmence mücadele ettiler.

Bahar Şenlikleri spor karşılaşmalarında dereceye giren fakülte takımlarına kupa ve madalyaları ESOGÜ Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen tören ile verildi. Törene ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çabuk, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Rafet Aslantaş, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Çelikkaya ve Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ezgi Aktar Demirtaş da katılarak dereceye giren takımların sporcu ve antrenörlerine kupa ve madalyalarını takdim ettiler.

Törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çabuk, tüm sporculara katılımlarından ve maçlardaki centilmence mücadelelerinden dolayı teşekkür etti. Sporun sadece hobi olarak kalmaması ve hayatın içinde de var olması gerektiğini belirten Prof. Dr. Ahmet Çabuk, öğrencilere spor yapmaya bundan sonra da devam etmeleri çağrısında bulundu. Prof. Dr. Ahmet Çabuk Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Ekrem Budak başta olmak üzere organizasyona emeği geçen herkese ve spor etkinliklerine katılan fakültelere teşekkür etti.

Açılış konuşmasının ardından ESOGÜ 2018-2019 Öğretim Yılı Bahar Şenlikleri Spor Etkinlikleri'nde basketbol branşında birinci olan Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, ikinci olan Fen Edebiyat Fakültesi, üçüncü olan İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi; erkek voleybol branşında birinci olan Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, ikinci olan Sağlık Bilimleri Fakültesi, üçüncü olan İktisadi ve İdari bilimler Fakültesi; bayan voleybol branşında birinci olan Sağlık Bilimleri Fakültesi, ikinci olan Tıp Fakültesi, üçüncü olan Mühendislik-Mimarlık Fakültesi ve futbol branşında birinci olan Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, ikinci olan Ziraat Fakültesi ve üçüncü olan Eğitim Fakültesi sporcu ve antrenörlerine kupa ve madalyaları takdim edildi.