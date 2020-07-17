ESOGÜ Bibliyofil 'de Adalet Ağaoğlu unutulmadı

ESOGÜ Karşılaştırmalı Edebiyat bölümü öğretim elemanı Öğr. Gör. Dr. Zehra Güven Kılıçarslan'ın konuk olduğu bölümde Adalet Ağaoğlu'nun “Ölmeye Yatmak” isimli romanı üzerine kısa bir sohbet gerçekleştirildi. Öğr. Gör. Dr. Zehra Güven Kılıçarslan, yazarın ilk romanı olan “Ölmeye Yatmak” eserinin anlattığı dönemin kültürel ve sosyolojik dokusunu ustalıkla verdiğini belirtti. Romanı yansıttığı Cumhuriyet Tarihi arka planıyla birlikte değerlendiren Öğr. Gör. Dr. Zehra Güven Kılıçarslan eserin Türk edebiyatına güçlü bir kadın karakter kazandırması açısından da önemli olduğuna dikkat çekti. Türk edebiyatının hem kadın yazarlar hem de kadın kahramanlar bakımından güçlenmesi gerektiğini ifade eden Öğr. Gör. Dr. Zehra Güven Kılıçarslan, okurlara da kadın yazarlara okuma rutinlerinde daha çok yer vermeleri yönünde tavsiyelerde bulundu. Adalet Ağaoğlu'nun hayatını ve edebi kimliği üzerinde duran Öğr. Gör. Dr. Zehra Güven Kılıçarslan, yazarın Türk edebiyatının önemli kadın yazarlarından olduğunu vurgulayarak kendisine rahmet Allah'tan rahmet diledi.