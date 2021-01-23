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ESOGÜ Bibliyofil'de Beynin Hiç Bilmediğimiz Yönleri: “Incognito”

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Medya Birimi tarafından üretilen video içeriği “Bibliyofil”e bu hafta ESOGÜ Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı öğretim elemanı Araş.

Gör. Dr. Abdullah Ortadeveci konuk oldu.


Nörobilimci David Eagleman'ın “Incognito: Beynin Gizli Hayatı” isimli kitabını anlatan Araş. Gör. Dr. Abdullah Ortadeveci, beynin işleyişini ilgi çekici anekdotlarla anlatan kitabın herkese hitap edebileceğini ifade etti. Araş. Gör. Dr. Abdullah Ortadeveci, beynimizin bizim farkında olmadığımız işlevlerini, karar alma mekanizmalarının nasıl çalıştığını, nöronlar arası iletişimi ve tüm bunların günlük hayatımızdaki etkilerini kitaptan çeşitli örneklerle anlattı.

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