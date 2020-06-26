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ESOGÜ Bibliyofil'de grafik roman ele alındı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Medya Birimi’nin hazırladığı bibliyofil video içeriğinde bu hafta Sıradan Zaferler isimli roman ele alındı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Medya Birimi'nin hazırladığı bibliyofil video içeriğinde bu hafta Sıradan Zaferler isimli roman ele alındı.


Bibliyofil video içeriğinin bu haftaki konuğu ESOGÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümü öğretim elemanı Araştırma Görevlisi Dr. Hakan Keleş oldu. Keleş, bir grafik roman olma özelliği bulunan Sıradan Zaferler isimli romanı anlattı. Fransız çizer ve yazar Manu Larcenet'in grafik roman türündeki eseri üzerinden grafik roman ve çizgi roman farkını aktaran Keleş, bu yeni türün edebi değeri üzerinde durdu.

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