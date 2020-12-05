ESOGÜ Bibliyofil'de “Otomatik Portakal” romanı konuşuldu

Gör. Dr. Duygu Kamacı Gencer konuk oldu.

Anthony Burgess'ın ünlü romanı “Otomatik Portakal”ı Bibliyofil için yorumlayan Arş. Gör. Dr. Duygu Kamacı Gencer, eserin çok popüler olmasına rağmen yeterince anlaşılamadığına dikkat çekti. Stanley Kubrick tarafından sinemaya da uyarlanan romanın insanın ve toplumun şiddetle olan ilişkisini sıra dışı bir şekilde incelediğini belirten Arş. Gör. Dr. Duygu Kamacı Gencer, romanın ana karakterinin dönüşümü üzerinden suç, irade ve şiddet kavramlarını anlattı.