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ESOGÜ “Bibliyorfil”in yeni bölümünde Tahsin Yücel'in “Gökdelen” romanı konuşuldu

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Medya Biriminin sosyal medya kanalları için hazırladığı “Bibliyofil” video içeriğine bu hafta ESOGÜ Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık bölümü öğretim üyesi Dr.

Öğr. Üyesi Hasan Ünver konuk oldu.


Türk edebiyatının önemli isimlerinden olan Tahsin Yücel'in “Gökdelen” isimli romanını değerlendiren Dr. Öğr. Üyesi Hasan Ünver, distopik öğeler barındıran bu eseri yazınsal özellikleri ve önemi açısından değerlendirdi. 2073 yılının İstanbul'u için sosyal, kültürel ve siyasal kurgular oluşturan bu romanın Türk edebiyatında distopya alanında önemli bir örnek olduğuna değinen Dr. Öğr. Üyesi Hasan Ünver, roman üzerinden ütopya ve distopya kavramlarını da ele aldı. Dr. Öğr. Üyesi Hasan Ünver gökdelenin edebiyatta önemli bir imge olduğunu ve bu romanda da tek tip bir toplumu sembolize ettiğini ifade etti.


Dr. Öğr. Üyesi Hasan Ünver'in konuk olduğu Bibliyofil söyleşisi ESOGÜ YouTube kanalında kitapseverlerin erişimine sunuluyor.

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