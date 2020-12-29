İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ESOGÜ Bilim Kültür Sanat Dergisi'nin 4. sayısı yayımlandı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’ni ESOGÜ Bilim Kültür Sanat Dergisi’nin 4.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ni ESOGÜ Bilim Kültür Sanat Dergisi'nin 4. sayısı yayımlandı.


ESOGÜ Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan ve toplumla buluşturmayı amaçlayan dergi, 30 Ekim'de Ege Denizi'nde 6.6 büyüklüğünde gerçekleşen deprem sonucu İzmir Bayraklı'da yıkılan binaların altından onlarca saat sonra kurtarılan 3'er yaşlarındaki Elif Perinçek ve Ayda Gezgin'e ithaf edildi. Dergide ESOGÜ'lü akademisyenler deprem ve etkileri, COVID-19 ve etkileri ile Azerbaycan meselesini gündeme taşıyarak merak uyandıran güncel konu başlıklarına açıklık getirdi.


Yazar kadrosunu ESOGÜ'lü akademisyenlerin oluşturduğu altı ayda bir ücretsiz yayımlanan aktüel dergi, farklı disiplinlere ilişkin görüşleri buluşturarak akademi ile kamuoyu arasında bilimsel, kültürel ve sanatsal bir köprü oluşturmayı hedefliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.