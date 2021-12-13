ESOGÜ Bilim Kültür Sanat dergisinin 6'ncı sayısı yayınlandı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) bünyesinde yayınlanan Bilim Kültür Sanat dergisinin 6'ncı sayısında konu ‘sağlık' oldu.

ESOGÜ Bilim Kültür Sanat dergisinin, 6'ncı sayısı okurlarına ulaştı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ni toplumla buluşturmayı amaçlayan, ESOGÜ Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan derginin bu sayısı ‘sağlık' başlığında okurları ile buluşuyor. Dergide acil tıp hizmetleri, ağrı pili uygulaması, bağımlılık tedavisi, çocuk-ergen ruh sağlığı, yeni doğan işitme taraması, uyku laboratuvarı, sıvı biyopsi, patoloji, prostat kanseri, kadavra bağışı ile spor yaralanmalarına ilişkin konular işleniyor. Bunların yanı sıra ‘ilaçların yan etkileri, eğitimde artırılmış gerçeklik, eğitimde inovasyon, Sontag'ın fotoğraf anlayışı ve böceklerin yaşamımızdaki yeri' başlıklarına da yer veriliyor.

Yazar kadrosunu ESOGÜ'lü akademisyenlerin oluşturduğu altı ayda bir ücretsiz yayımlanan aktüel dergi, farklı disiplinlere ilişkin görüşleri bir araya getirerek akademi ile kamuoyu arasında bilimsel, kültürel ve sanatsal bir köprü oluşturmayı hedefliyor.