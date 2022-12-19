ESOGÜ Bilim Kültür Sanat Dergisi'nin 8. sayısı çıktı

sayısı ile okurlarına merhaba dedi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesini toplumla buluşturmayı amaçlayan, ESOGÜ Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan derginin bu sayısı “kıtlık ve beslenme” başlığında okurları ile buluşuyor. Bu temayla yüzyılımızın beslenme problemleri ile bunun toplum yaşamına etkileri ve insanları sürüklediği psikolojik süreçlere dair genel bir çerçeve çizme amaçlanıyor. Tahıl koridoru, gıda adaleti, kıtlığın genetik izleri, iklim değişikliği, kıtlık psikolojisi, sürdürülebilir beslenme gibi konu başlıklarını içeren sayı, bütüncül bir perspektif ortaya koymayı amaçlıyor.

Yazar kadrosunu ESOGÜ'lü akademisyenlerin oluşturduğu altı ayda bir ücretsiz yayımlanan aktüel dergi, farklı disiplinlere ilişkin görüşleri bir araya getirerek akademi ile kamuoyu arasında bilimsel, kültürel ve sanatsal bir köprü oluşturmayı hedefliyor. Derginin PDF formatına medya.ogu.edu.tr adresi aracılığı ile ulaşılabiliyor.