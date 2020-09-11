ESOGÜ canisi Volkan Bayar'a 4 kez ağırlaştırılmış müebbet

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde 3 akademisyen ile fakülte sekreterini silahla öldüren araştırma görevlisi tutuklu sanık Volkan Bayar'a 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Olay ESOGÜ Meşelik Kampüsü'ndeki Eğitim Fakültesinde 5 Nisan 2018'de meydana geldi. Araştırma Görevlisi Volkan Bayar; Dekan Yardımcısı Dr. Mikail Yalçın, Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu, Öğretim Üyesi Dr. Serdar Çağlak ve Araştırma Görevlisi Yasir Armağan'ı tabancayla vurarak öldürdü. Yaşanan bu acı olay sonrasında Volkan Bayar hakkında ‘tasarlayarak kasten öldürme', eşi Saadet Aylin Yağan hakkında da ‘azmettirme' suçundan 4'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Eskişehir'de 3 akademisyen ve fakülte sekreterini öldüren Volkan Bayar'ın 3. Ağır Ceza Mahkemesinden görülen davasının karar duruşmasında Volkan Bayar'a ‘Kamu görevi nedeniyle tasarlayarak adam öldürme suçundan 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Volkan Bayar'ın eşi Saadet Aylin Yağan'a ise azmettirme suçundan gerekli delil bulunmaması sebebiyle beraat etti.