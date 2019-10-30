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ESOGÜ ÇOGEM ve HAMER'den Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinliği

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Çocuk ve Genç Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇOGEM) ile ESOGÜ Halkbilim Araştırma ve Uygulama Merkezi (HAMER)’nin ortaklaşa düzenlediği “Cumhuriyetimizin 96.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Çocuk ve Genç Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇOGEM) ile ESOGÜ Halkbilim Araştırma ve Uygulama Merkezi (HAMER)'nin ortaklaşa düzenlediği “Cumhuriyetimizin 96. Yılını Birlikte Kutlayalım” etkinliği ESOGÜ HAMER binası önünde gerçekleşti. ESOGÜ HAMER Orkestrası ve Halk Dansları Topluluğu'nun sunduğu ve öğrencilerin büyük katılım gösterdiği etkinlikte Atatürk'ün sevdiği şarkılar ve türküler seslendirildi, halk oyunları gösterisi sergilendi. Toplu halde atabarı oynanırken yükselen Cumhuriyet Bayramı coşkusu son bölümde 10. Yıl Marşı'nın hep birlikte söylendiği anlarda ise doruğa çıktı.

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