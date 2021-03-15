ESOGÜ dünya sıralamalarında yer aldı

ODTÜ University Ranking by Academic Performance Laboratuvarı (URAP) “2020 Yılında Üniversitelerimizin 11 Dünya Genel Sıralamasındaki Durumu” adlı raporu yayınladı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi bilimsel yayınları ile 11 sıralama kuruluşunun 7'sinde bulunarak dünya sıralamaları listesinde öne çıktı. ESOGÜ, liste sıralamasındaki bu başarısı ile Türkiye'deki 203 üniversite arasında 20. sırada yer aldı.

Dünya sıralamalarında 7 listeye girme başarısı gösteren üniversiteler arasında Selçuk, Akdeniz, Gebze Teknik, Anadolu Üniversiteleri ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü de bulunuyor. URAP 2020 raporuna göre dünyanın ilk 500 üniversitesi arasında 9 Türk üniversitesi yer alıyor.