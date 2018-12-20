ESOGÜ Ebelik Bölümü öğrencilerinden “Üreme Sağlığını Koruyucu Uygulamalar” semineri

sınıf öğrencileri, ders uygulamaları kapsamında Kredi ve Yurtlar Kurumu Bala Hatun Kız Öğrenci Yurdu personeline yönelik “Üreme Sağlığını koruyucu Uygulamalar” konulu eğitim semineri gerçekleştirdi.

Bölüm Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nebahat Özerdoğan'ın danışmanlığında, yurt konferans salonunda gerçekleşen etkinliğe 65 personel katıldı. Etkinlik kapsamında kadın personele meme ve rahim ağzı kanserleri, üreme organlarının enfeksiyonları, pelvik taban bozuklukları ve koruyucu uygulamalar hakkında bilgiler verildi ve katılımcılardan gelen sorular yanıtlandı.

Bala Hatun Kız Öğrenci Yurdu Müdürü Şule Sav, toplantının çok verimli geçtiğini belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.