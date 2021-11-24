ESOGÜ Eğitim Fakültesi'nde Öğretmenler Günü etkinliği

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde, öğretim üyeleri ve öğretmen adaylarının öğretmenler gününü kutlamak amacıyla etkinlik düzenlendi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir kutlama programı gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde öğretim üyeleri ve öğretmen adaylarının da katılımlarıyla, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özden Tezel tarafından Eskişehir Valiliği önünde bulunan Atatürk Anıtı'na Valilik kutlama programı kapsamında çelenk konuldu.

Sonrasında ise ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde, Eğitim Fakültesi Dekanlığı ve ESOGÜ Halkbilim Uygulama ve Araştırma Merkezi (HAMER) işbirliğiyle “Öğretmenler Günü Konseri” düzenlendi. Konsere ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Arslantaş, Prof. Dr. Rifat Edizkan ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özden Tezel ile öğretim elemanları ve öğrenciler de katıldı.