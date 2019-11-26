ESOGÜ Eğitim Fakültesi'nden Öğretmenler Günü yürüyüşü

Atatürk Bulvarı'nda bir araya gelen ESOGÜ Eğitim Fakültesi öğretim üyeleri ve öğretmen adayları, günün anlam ve önemine dikkat çekmek için Eskişehir Valiliği önünde bulunan Atatürk anıtına kadar yürüyüş gerçekleştirdi. İlk kez düzenlenen ‘Öğretmenler Günü Yürüyüşü' sonrasında Valilik önündeki protokol katılımlı Öğretmenler Günü kutlamasına katılan ESOGÜ Eğitim Fakültesi kafilesi adına, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Özden Tezel, Atatürk anıtına çelenk koydu.