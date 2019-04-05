ESOGÜ eğitim şehitlerini andı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ)'nde 5 Nisan 2018 tarihinde gerçekleşen elim olayda hayatlarını kaybeden “5 Nisan Eğitim Şehitleri” Dr. Öğr. Üyesi Mikail Yalçın, Dr. Öğr. Üyesi Serdar Çağlak, Arş. Gör. Yasir Armağan ve Fakülte Sekreteri Fatih Özmutlu düzenlenen törenle anıldı.

Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'nda Törene ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak ve Eskişehir Vali Yardımcısı Arslan Avşarbey'in yanı sıra tüm ESOGÜ ailesi katıldı.

Törende konuşan ESOGÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özden Tezel, eğitim şehitlerinianarken, ESOGÜ Sosyal Bilimler Dergisi'nin eğitim şehitleri için hazırladığı “Armağan” isimli özel sayı Rektör Prof. Dr. Kemal Şenocak tarafından Eskişehir Vali Yardımcısı Arslan Avşarbey'e takdim edildi. Tören İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Yıldırım'ın okuduğu dua ile sona erdi.

Törenin ardından eğitim şehitlerinin her biri adına Eğitim Fakültesi'nin dört köşesine dört çınar ağacı dikildi. Sonrasında ESOGÜ Kütüphanesi'nde “5 Nisan Eğitim Şehitleri Salonu” adı verilen okuma salonunun açılışı yapıldı. Elim olayın yıldönümünde ayrıca ESOGÜ Camii'nde Cuma namazı öncesinde Mevlid-i Şerif okundu.