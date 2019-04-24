ESOGü ekibi, Burgas Grand Prix Yüzme Yarışmalarından ödüllerle döndü

Bulgaristan'nın Burgaz kentinde düzenlenen ve çeşitli ülkelerden 278 sporcu ile 23 kulübün katıldı müsabakalarda ESOGÜ Gençlik ve Spor Kulübünü milli sporcular Sinem Can ve Delfin Doğan temsil etti. Sinem Can, 50 metre kelebek branşında açık yaş grubunda, 50 metre kelebek branşında 13-14 yaş grubunda ve 50 metre serbest branşında 13-14 yaş grubunda birincilikler elde ederken; 100 metre serbest branşında 13-14 yaş grubunda ikincilik elde etti. Milli sporcu Delfin Doğan ise 50 metre sırtüstü branşında sekizinci, 200 metre sırtüstü branşında açık yaş grubunda yedinci, 200 metre sırtüstü branşında 13-14 yaş grubunda yedinci, 100 metre sırtüstü branşında 13-14 yaş grubunda yedinci oldu.