ESOGÜ en iyi üniversiteler arasında

Derecelendirme kuruluşlarından Times Higher Education (THE) 2022 ‘Dünya Üniversiteleri Sıralamasını' açıkladı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) öğretim, araştırma, atıf, endüstri geliri, uluslararası görünürlük alanlarında topladığı puanlarla 54 Türk üniversitesi arasında 20'nci sıraya yerleşti. 93 ülkeden bin 600'den fazla üniversitenin bulunduğu listenin araştırma kategorisinde de 1017'nci sırada yer aldı. ESOGÜ 2021 verilerine göre de dünyanın en iyi genç üniversiteleri sıralamasında yer almış, Birleşmiş Milletler 'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (Sustainable Development Goals - SDG) ile uyumlu stratejileri ve uygulamaları değerlendirmesinde en yüksek puanla sıralamaya girmişti.

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, yaptığı açıklamada üniversitenin sıralamada yükseliş göstermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek önümüzdeki süreçte bu yükseliş grafiğinin daha güçlü bir biçimde sürdürüleceğini ifade etti.