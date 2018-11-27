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ESOGÜ ETÜT Merkezi ve Okuma Salonları hizmete açıldı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) ETÜT Merkezi ve Okuma Salonları hizmete açıldı.


Açılışa, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ali Arslantaş ve Prof. Dr. Kamil Çolak, ESOGÜ yönetimi, Kütüphane Komisyon üyeleri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katılımdı. Toplam 250 kişilik 3 okuma salonu ile hizmete giren ETÜT Merkezi, ESOGÜ öğrencileri, mezunları ve personellerinin yanı sıra diğer üniversitelerin aktif personel ve öğrencilerinin, bakanlık ve bağlı birimlerin personelinin kullanımına sunulacaktır. Merkez, ayrıca ESOGÜ akademik takvimi sınav dönemi harici tarihlerde dış kullanıcılara da hizmet verecek. 7/24 hizmete açık olan Merkezi'de ESOGÜ Engelli Öğrenci Birimi de yer alıyor.

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