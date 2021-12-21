ESOGÜ, Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'nde 29'uncu sırada

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) öncülüğünde oluşturulan 'Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi' 2021 sonuçlarına göre Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ), 191 üniversite arasında 29'uncu sırada yer aldı.

Her yıl TÜBİTAK tarafından yayınlanan ve üniversitelerin yenilikçilik ve girişimcilik alanlarındaki başarılarının değerlendirildiği Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi 2021 sonuçları açıklandı. Dokuz ay süren çalışmayla 1 milyon hücrelik veri setinin toplanıp değerlendirmeye alındığı endeksin hesaplaması, 4 boyut ve 23 göstergeye göre yapıldı. Endekse öğretim üyesi sayısı 50'nin üzerinde olan 191 üniversite dahil edildi. Sonuçlara göre ESOGÜ, Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Yetkinliği, Fikri Mülkiyet Havuzu, İşbirliği ve Etkileşim ile Ekonomik ve Toplumsal Katkı alanlarında aldığı toplamda 41.88 puanla 29. sırada yer aldı.

2018 yılında 41, 2019 ve 2020 yılında 32'nci sırada yer alan ESOGÜ, bu sene 29'uncu sırada yer alarak son üç sene süre içerisinde puanını 12 basamak yükseltmiş oldu.