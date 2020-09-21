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ESOGÜ Haber dijital ortamda yayın hayatına başladı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Medya Birimi tarafından kurulan ESOGÜ Haber sitesi, yeni tasarımı ile dijital ortamda yayın hayatına başladı.


Modern arayüzü ve kolay kullanımı ile dikkat çeken ESOGÜ Haber, akademi ve öğrenci odaklı habercilik anlayışını ilke ediniyor. Üniversitelilerin haber alma ihtiyacını karşılamayı amaç edinen ESOGÜ Haber sitesi, üniversiteye dair gelişmeleri zamanında ve hızlı bir şekilde takipçilerine ulaştırmayı hedefliyor. Yayıncılık anlayışı gereği görüş ve önerilerine önem verilen öğrenciler, ilgi çekici buldukları konu başlıklarını sitenin “iletişim” sekmesinde yer alan formu doldurarak ilgililere iletebilecek. Üniversite gündeminden uzak kalmamak ve güncel gelişmelerden haberdar olmak isteyenler ESOGÜ Haber'i, sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek.

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