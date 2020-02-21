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ESOGÜ 'Hakemli Dergileriyle' bilim dünyasına katkıda bulunuyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ), bilim insanlarının güncel bilgi ve deneyimlere ulaşmasına katkı sağlayan ulusal ve uluslararası hakemli dergileriyle bilim dünyasına katkıda bulunuyor.


ESOGÜ tarafından yayımlanan hakemli dergiler olan ‘ESOGÜ İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi', ‘Osmangazi Tıp Dergisi', ‘ESOGÜ Tarih Dergisi', ‘ESOGÜ Sosyal Bilimler Dergisi', ‘ESOGÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi', ‘ESOGÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi', ‘ESOGÜ Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi', ‘Eskişehir Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Halk Sağlığı Dergisi', ‘Nicel Bilimler Dergisi' ve ‘Medikal İnovasyon ve Araştırma Dergisi' içeriklerindeki özgün makaleler ve tercümelerle hem bilimsel çalışmalara hem de alan eğitimine katkı sunmayı amaçlıyor.

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