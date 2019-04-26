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ESOGÜ Hastanesi çalışanları için motivasyon konseri

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hastane personeli için motivasyon konseri düzenlendi.


Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 2014 yılında kurulan ve hastane personelinden oluşan Türk Halk Müziği Korosu'nun verdiği konser ESOGÜ Prof. Dr. Necla Özdemir Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Koroya ESOGÜ Halkbilim Araştırma ve Uygulama Merkezi (HAMER) orkestrası eşlik etti.


Konser öncesinde konuşan Sağlık Hizmetleri Müdürü Burçin Danacı, koronun hastane personelinin moral ve motivasyon düzeyini yükseltmeye yardımcı faaliyetlerden biri olduğunu kaydetti. Konserde çeşitli yörelerden türküler okuyan topluluk büyük alkış aldı.

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