ESOGÜ Hastanesi Eskişehir'e sağlık turizmi kapısı açıyor

Dr. Muhammed Evvah Karakılıç, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda kalite belgesi almaya hak kazandıklarını ve hastane olarak bu belge ile aldıkları puan sayesinde sağlık turizmine katkı sağlayacaklarını kaydetti.

Prof. Dr. Muhammed Evvah Karakılıç, yaptığı açıklamada, kurulduğu günden beri kaliteli hizmet vermeyi amaçladıklarını ifade ederek, “ESOGÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi kurulduğu günden bu yana alanında en üst düzeyde kaliteli hizmet sunmayı amaçlamış ve bu hizmeti yerine getirmek adına modern tıbbın öngördüğü bilgi ve teknolojiyi bir araya getirerek nitelikli hizmetleri hedeflemiştir. Günümüzde 262 öğretim üyesi, 519 araştırma görevlisi, 736 hemşire, 359 yardımcı sağlık personeli ve 2 bin 227 idari personel ile yeterli ve tatmin edici düzeydeki hasta ve çalışan memnuniyetinin mükemmele doğru gitmesi için gayret sarf etmekteyiz. Sağlıkta dönüşüm projeleri içerisinde nitelikli ve etkili sağlık hizmeti için kalite ve akreditasyon çalışmaları hastanemizde 2011 yılından bu yana yürütülmektedir” dedi.

“Sağlık alanında yapacağımız her türlü faaliyetler için azmimizi bir kat daha artırmaktadır”

ESOGÜ Hastanesi'nin 6 Şubat 2020 tarihinde Sağlık Bakanlığı uzmanlarınca yapılan değerlendirme sonucu kalite belgesini almaya hak kazandığını belirten Karakılıç, “Bu belge ile alınan yüksek puan sayesinde sağlık turizmine yönelik başvurular başlatılıp bu alanda gerçekleşecek olan faaliyetler ile Eskişehir'imize olumlu katkılar sağlanacaktır. Sağlık turizmi, diğer turizm faaliyetlerine göre katma değeri oldukça yüksek olan, ülkemizin ve şehrimizin tanıtılmasına yönelik katkısı göz ardı edilemeyecek bir faaliyettir. Özellikle yabancılara yönelik hastanemizde verilen tıbbi hizmetlerle şehrimizin ve ülkemizin tanıtımı yapılarak, ekonomik değeri düşük olan orman, dağ, şifalı su kaynaklarına da ekonomik ürün niteliği kazandırılacaktır. Böylelikle hem şehrimiz hem de ülkemiz için önemli bir girdi sağlanacak hem de yeni istihdam alanları oluşturulmasına katkıda bulunulacaktır. Sağlık turizmi ile elde edebileceğimiz bu olumlu katkılar bizlere güç katmakta ve sağlık alanında yapacağımız her türlü faaliyetler için azmimizi bir kat daha artırmaktadır” ifadelerini kullandı.