ESOGÜ Hastanesi Futbol Turnuvasında Cumhuriyet Kupası'nın sahibi belli oldu

Cumhuriyetimizin 96. kuruluş yıldönümü nedeniyle birinci olan takıma Cumhuriyet Kupası'nın verildiği turnuvada şampiyonluğu Ameliyathane takımı kazanırken, Tıbbi Atık takımı ikinciliği, Anestezi takımı ise üçüncülüğü elde etti.

ESOGÜ halı sahalarında düzenlenen turnuvanın ödül töreni Hastane Başhekim Yardımcıları Doç. Dr. Haluk Hüseyin Gürsoy ve Doç. Dr. Kenan Karbeyaz, Hastane Başmüdürü Mesut Sarıbardak ve Sağlık Hizmetleri Müdürü Burçin Danacı'nın da katılımlarıyla gerçekleşti.

Başhekimlik tarafından her yıl kurumsal aidiyet duygusu ve motivasyonu pekiştirmek amacıyla düzenlenen turnuvada, dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarının takdiminin yanı sıra; Gol Kralı, En Centilmen Futbolcu ve En Sadık Taraftar madalyaları da takdim edildi.