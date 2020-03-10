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ESOGÜ Hastanesi personeline ilk yardım eğitimi verildi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi İlk Yardım Eğitimi ve Eğitici Eğitimi Merkezi tarafından hastane personeline ilk yardım eğitimi verildi.


Eğitimde personele herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren bir durumda, sağlık görevlileri tarafından tıbbi yardım sağlanıncaya kadar hastanın hayatının kurtulması için ya da durumunun kötüye gitmesini önlemek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle yapılan ilk yardım müdahalelerinde neler yapılması gerektiği anlatıldı. Eğitimin ardından İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan sınavda başarılı olan 48 hastane personeli ilk yardımcı sertifikasını ve belgesini almaya hak kazandı.


Öte yandan ilk yardım eğitimi, ESOGÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Engin Özakın, Doç. Dr. Nurdan Acar, Dr. Öğr. Üyesi Filiz Baloğlu Kaya, Öğr. Gör. Dr. Mustafa Emin Çanakçı, Arş. Gör. Dr. Ruhi Cüre, Arş. Gör. Dr. Mehmet Baş, Hemşire Nihal Türe ve Hemşire Sevda Çakar'dan oluşan ekip tarafından verildi.

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