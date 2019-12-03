ESOGÜ Hastanesi'nde Ameliyathane Hemşireliği Sertifika Programı düzenleniyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde düzenlenen "Ameliyathane Hemşireliği Sertifika Programı" Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Haluk Hüseyin Gürsoy ve Hastane Sağlık Hizmetleri Müdürü Uzm. Burçin Danacı'nın da katılımlarıyla gerçekleşen açılış programı ile başladı.

Ameliyathanede görev yapan hemşirelerin görevlerini etkin ve verimli şekilde gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Sağlık Bakanlığı Sağlık Alanı Sertifikalı Eğitim Standartları doğrultusunda hazırlanan ve 12 günü teorik, 10 günü uygulamalı olmak üzere toplam 22 gün sürmesi planlanan programı tamamlayacak kursiyerlere Sağlık Bakanlığı onaylı sertifika verilecek.

Sertifika programına ESOGÜ Hastanesi'nin yanı sıra Eskişehir Şehir Hastanesi, Eskişehir Yunusemre Devlet Hastanesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi ve Bayburt Devlet Hastanesi'nden ameliyathane hemşireleri katılıyor.