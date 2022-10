ESOGÜ Hastanesi'nde anne sütünün önemi anlatıldı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde 1-7 Ekim Emzirme Haftası dolayısıyla, anne sütü ve emzirme hakkında bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

Düzenlenen etkinlik; ESOGÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Neonatoloji Bilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Neslihan Tekin ve Prof. Dr. Özge Aydemir, Sosyal Pediatri Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meltem Dinleyici, araştırma görevlisi, intörn doktor, stajyer doktorlar, emzirme danışmanlığı yapan hemşireler ve bu yıl hizmet vermeye başlayan Emzirme Destek Polikliniği hemşiresinin de katılımları ile gerçekleştirildi. Emzirmenin önemini vurgulamak ve farkındalık oluşturmak amacı ile düzenlenen etkinlikte anne sütünün yararları, emzirmenin önemi, emzirme teknikleri, süt sağma tekniği hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Etkinliğe ilişkin Neonatoloji Bilim Dalı'ndan yapılan açıklamada, “Bir bebeğin sağlıklı büyümesi ve gelişmesi için ideal beslenme yöntemi emzirmedir. Anne sütü, bebeklere gereksinimi olan tüm besin öğelerini tek başına 6 ay sağlayabilen en ideal besindir. Anne sütü ile beslenen bebeklerin başka bir ek besine veya suya gereksinimleri yoktur. Emzirmeye ne kadar erken başlanır ise süt üretimi o kadar çok artmakta ve toplam emzirme süresi daha uzun olmaktadır. Sütün bol ve uzun süre gelebilmesi için sık sık bebek her istediğinde emzirilmelidir. Büyüme ve gelişmenin çok hızlı olduğu yaşamın bu ilk birkaç yılında emzirmenin sürdürülmesi, çocuğun sadece o andaki değil daha sonraki yıllarda da fiziksel ve ruhsal sağlığını olumlu etkilemektedir. İlk süt yani ağız sütü, bebeği mikroplardan korumak için yüksek miktarda hastalıklardan koruyucu maddeler içermektedir. Anne sütü bebeğin ilk aşısıdır. Anne sütü ile beslenen bebeklerde alerjik hastalıklar, zatürre, ishal daha az görülür. Her zaman ve her yerde kullanıma hazırdır. Temiz ve uygun ısıdadır. Emzirme ile anne ve bebek arasındaki bağ kuvvetlenir, bebeklerde mutluluk ve güven duygusunu gelişir; emzirme bebeğin çene ve diş gelişimini sağlar, anneyi meme kanseri, rahim ağzı kanseri, yumurtalık kanseri gibi kadınlara özel kanser türlerinden korur, annenin doğum sonu kanamalarını azaltır, anneyi ilerleyen yaşlarda kemik erimesinden korur. Dünya Sağlık Örgütü bebeklerin doğumdan hemen sonra emzirmeye başlatılmasını, ilk 6 ay sadece anne sütü verilmesini ve 6'ncı aydan sonra uygun besinlerle beraber emzirmenin 2 yaşına kadar sürdürülmesini önermektedir” ifadelerine yer verildi.