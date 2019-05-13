ESOGÜ Hastanesi'nde Anneler Günü ve Hemşireler Günü unutulmadı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yatan ve tedavi görmekte olan tüm anneler ve anne adaylarının Anneler Günü'nü kutlandı.

Anneler Günü dolayısıyla hastane servislerindeki ziyaretlere, Halkla İlişkiler Sorumlusu Esin Gökalp, Nöbetçi Müdür Mustafa Çelik ve Süpervizörler Seda Elmas Yurdakul ile Belgin Yavuz San katıldı.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren anneler ve anne adayları hastane yöneticilerine teşekkür ettiler. 12 Mayıs tarihinin aynı zamanda Hemşireler Günü olması dolayısıyla, hastane yöneticileri ziyaret ettikleri servislerde görev yapan hemşirelerin de Hemşireler Günü'nü kutlayarak, zor şartlarda fedakârca çalışan ve sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde sunumuna katkıda bulunan hemşirelere teşekkür ettiler.