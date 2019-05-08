ESOGÜ Hastanesi'nde çocuklarda idrar kaçırma konusunda bilgilendirme etkinliği

Stantta ekibiyle birlikte hastalar ve hasta yakınlarına bilgilendirmede bulunan Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Aslı Kavaz Tufan, çocukluk çağında idrar kaçırmanın sık karşılaşılan sağlık sorunlarından biri olduğunu belirtti. Doç. Dr. Tufan, “Aileler genellikle çocuklarının gece idrar kaçırması nedeniyle kaygı duysalar da biz hekimler tarafından gündüz idrar kaçırması daha ciddi bir sağlık problemi olarak kabul edilmektedir. Genel olarak 4 yaşına kadar gündüz, 6 yaşına kadar ise gece idrar kontrolünün sağlanmış olması beklenir. Bu yaşlardan sonra görülen gece veya gündüz idrar kaçırmaları normal olarak kabul edilemez. Okul çağındaki çocukların yaklaşık beşte birinde idrar kaçırma problemi ya da işeme ile ilgili sorunlar görülmektedir. En sık görülen işeme problemleri idrarını tutma, ani idrar hissi, idrarını yetiştirememe, idrar kaçırma ve idrarını tutma manevraları gibi durumlardır. Bunların sonucunda tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları ile karşılaşılmaktadır. Çoğunlukla bu semptomlar düzgün tuvalet eğitiminin yapılamaması ya da altta yatan doğumsal böbrek veya idrar torbası bozukluklarına bağlı gelişir. Bunların ayrımı için mutlaka bir çocuk nefroloji uzmanına başvurulmalı ve gerekli tetkikler sonrasında uygun tedaviye başlanmalıdır” ifadelerini kullandı.