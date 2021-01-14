ESOGÜ Hastanesi'nde Covid-19 aşılaması başladı

Dr. Nurettin Erben ile Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Gaye Usluer ve Prof. Dr. Elif Doyuk Kartal Covid-19 aşısı yaptırarak bir açıklamada bulundular.

Yapılan ortak açıklamada, “Yeni yıla öncelikli gündemimiz Covid-19 olarak başladık. Görünen o ki 2021 yılı da maske, mesafe ve el hijyeni kuralları çerçevesinde geçecek. Bireysel korunma önlemlerinden taviz vermeyeceğiz. Salgının tam anlamıyla kontrol altına alınabilmesi için toplumun en az yüzde 60-70 oranında bağışık olması gerekiyor. Bu oranda bir bağışıklığın oluşmasını enfeksiyonun doğal akışına bırakacak olursak, 2024-2025 yıllarına kadar devam edecek bir salgından söz etmemiz gerekiyor. Bu nedenle tüm dünya için ortak slogan ‘Tünelin ucundaki ışık Covid -19 aşıları'dır. Toplumun en az yüzde 60-70 oranında aşılanması durumunda 2021 yılının ikinci yarısında biraz daha rahat olabileceğimizi düşünebiliriz. Ortak hedefimiz ‘Etkin, Güvenilir ve Kaliteli' aşılarla aşılanmaktır. Bu anlamda ‘hangi aşı ile aşılanalım' sorusundan daha önemli olanın, ‘yeterli miktarda ulaşılabilen aşı ile aşılanmak' olduğunu belirtmek isteriz. Aşılanmayı sadece bireysel bir tercih hakkı ya da bireysel sorumluluk olarak düşünmemeliyiz. Aşılamada birincil amaç bireyi korumak ise ikincil ve daha kapsamlı olan amaç toplumsal bağışıklığın elde edilmesidir. Bugün itibariyle ülkemizde ve tabii Eskişehir'de sağlık personelinden başlayarak aşılanma süreci başlamış oldu. Kitlesel aşılamalarda planlamanın doğru yapılması ve sonrasında sürecin o planlama çerçevesinde yürütülebilmesi çok önemlidir. Aşı dağıtımının düzenli ve hızlı olması merkezi yönetime ait bir sorumluluktur. İkinci aşamanın aksamadan yürütülebilmesi ise hastanelerde ve ASM'lerde yönetim erkleri tarafından sağlanacaktır. Bu anlamda yönetici pozisyonunda olan arkadaşlarımızın da sorumluluğu büyüktür. Bizler de ESOGÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ailesi olarak, bu sabah itibariyle aşılandık. Risk gruplarından başlayarak, yaygın kitlesel aşılamanın yapılabilmesi en büyük dileğimizdir. Eskişehir'de sürecin yönetimini sağlayan ve katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz.” denildi.