ESOGÜ Hastanesi'nde 'Damarlarda Üç Boyutlu Elektrofizyoloji Haritalama Cihazı' kullanılıyor

Dr. Taner Ulus, ESOGÜ Hastanesi'nde hasta tanı ve tedavisinde kullanılan haritalandırma tekniğine sahip Üç Boyutlu Elektrofizyoloji Haritalama Cihazı hakkında bilgiler verdi.

Prof. Dr. Taner Ulus, ESOGÜ Hastanesi'nde kullanılan cihazla ilgili olarak, "Kalp krizi gibi ciddi rahatsızlıklarda hayat kurtarıcı olan Üç Boyutlu Elektrofizyoloji Haritalama Cihazı, Hastanemiz Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı'na bağlı Kateter Laboratuvarı'nda 2014 yılından beri üç boyutlu haritalama sistemi eşliğinde karmaşık ritim bozukluklarının tanı ve tedavisi amacıyla kullanılmaktadır. Bu tür ritim bozukluklarının; bazen çok hızlı olması ve acil müdahale gerektirmesi, bazen çok nadir gelmesi ve yerinin bulunmasının çok güç olması, bazen de kalp damarları ve akciğerden gelen damarlara yakınlık gibi nedenlerle üç boyutlu sistem olmadan tedavisi çok güç olmaktadır. Üç boyutlu haritalama sisteminde hastanın göğüs ve sırtına yerleştirilen yapışkan elektrotlar ve işlem masasının altına yerleştirilen manyetik tabla yardımıyla kalp içi odacıkların elektromanyetik haritası oluşturulmaktadır. Oluşturulan harita sayesinde kateterlerin kalp içindeki hareketi üç boyutlu olarak takip edilebilmekte, ritim bozukluğunun odağı ve kalp içindeki kritik yapılar işaretlenebilmektedir. Sonuçta işlem başarısı artmakta, kalpte işleme bağlı oluşabilecek hasarlar önlenebilmekte ve radyasyon maruziyeti azaltılabilmektedir.”