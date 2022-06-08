ESOGÜ Hastanesi'nde otizm bilgilendirme standı açıldı

ESOGÜ Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Murat Eyüboğlu'nun koordinatörlüğünde, Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencileri ile gerçekleştirilen “Toplumun Otizm Spektrum Bozukluğu Konusundaki Farkındalığının Artırılması” isimli proje ile açılan stantta, hastalar ve hasta yakınlarına ‘Otizm Spektrum Bozukluğu' hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Otizm Spektrum Bozukluğu hakkında bilgiler veren Doç. Dr. Murat Eyüboğlu, “Otizm genellikle ilk 3 yaşta başlayan ve hayat boyu devam eden, kişinin etrafıyla sözel ve sözel olmayan şekilde uygun ilişki kuramaması şeklinde ifade edilebilecek gelişimsel bir farklılıktır. Otizm Spektrum Bozukluğunun başlıca belirtileri göz teması kurmama, ismi söylendiğinde dönüp bakmama, parmağıyla istediği şeyi göstermeme, yaşıtlarının oynadığı oyunlara ilgi duymama, durduğu yerde sallanma, parmak uçlarında yürüme, dönen nesnelere karşı ilgi duyma, takıntılı davranışlar gösterme, yaşıtlarından geri konuşma ya da hiç konuşmama ve isteklerini ağlayarak ifade etmeye çalışma olarak sıralanabilir. Çocuklarında bu belirtileri gözlemleyen ailelerin bir Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanına danışmalarını öneriyoruz.” dedi.