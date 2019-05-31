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ESOGÜ Hastanesi'nde personeli ve hasta yakınlarına iftar yemeği

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi personeli ve hasta yakınları, Hastane Başhekimliği tarafından geleneksel olarak düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.


Hastane yemekhanesinde düzenlenen iftar programına Başhekim Prof. Dr. Başar Sırmagül, Başhekim Yardımcıları Doç. Dr. Haluk Hüseyin Gürsoy ve Doç. Dr. Kenan Karbeyaz ile Hastane Başmüdürü Mesut Sarıbardak da katıldı. Birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi için düzenlenen yemek personel ve hasta yakınları tarafından memnuniyetle karşılandı. Başhekim Prof. Dr. Başar Sırmagül yaptığı konuşmada yemeğe katılan herkese teşekkür ederken hastanede tedavi gören tüm hastalara acil şifalar diledi.

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