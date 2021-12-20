ESOGÜ Hastanesi'nde ‘Uğraş Tedavisi El Sanatları Sergisi' açıldı

ESOGÜ Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Servisi'nde tedavi gören hastların hazırlamış olduğu eserlerden oluşan ‘Uğraş Tedavisi El Sanatları Sergisi' açıldı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Servisi'nde tedavi gören hastaların iyileşme süreçlerinin bir parçası olarak yürütülen ‘Uğraş Tedavisi' kapsamında bir yıl boyunca verilen eserlerden oluşan sergi ESOGÜ Hastanesi Poliklinikler girişinde açıldı. Sergi açılışına Hastane Başmüdürü Mesut Sarıbardak ve Odunpazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sinan Gülşen de katıldı.

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Servisi'nde tedavi gören hastaların tedavilerinin önemli bir aşaması olarak gerçekleştirilen uğraş tedavisi kapsamında, el işi öğretmeni Elif Arslan önderliğinde hastalar tarafından yapılan ahşap boyama, resim, seramik, örgü ve takı çalışmalarından oluşan sergi iki gün boyunca açık kaldı. ESOGÜ Hastanesi Yönetimi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde psikiyatri hastaları için üretkenliğin iyileştirici yönü ve yetenekli hastaların motive edilerek yönlendirilmesinin önemine dikkat çekilen sergi; hastane çalışanları, hasta yakınları ve sanatseverlerden ilgi gördü.