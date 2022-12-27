ESOGÜ Hastanesi'nde Uğraş Tedavisi El Sanatları Sergisi Açıldı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Servisi'nde tedavi gören hastaların iyileşme süreçlerinin bir parçası olarak yürütülen ‘Uğraş Tedavisi' çerçevesinde ortaya çıkan eserlerden oluşan sergi, ESOGÜ Hastanesi Poliklinikler girişinde açıldı.

Uğraş tedavisi çerçevesinde el işi öğretmeni Elif Arslan liderliğinde hastalar tarafından yapılan ahşap boyama, resim, seramik, örgü ve takı çalışmalarından oluşan sergi, Odunpazarı Halk Eğitimi Merkezi iş birliği ile gerçekleştirildi. Açılışına ESOGÜ Hastanesi Yönetimi ve Odunpazarı Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sinan Gülşen'in de katıldığı sergide, psikiyatri hastaları için üretkenliğin iyileştirici yönü ve yetenekli hastaların motive edilerek yönlendirilmesinin önemine dikkat çekildi. Bir gün boyunca açık kalan sergiye hastane çalışanları, hasta yakınları ve sanatseverler büyük ilgi gösterdi.